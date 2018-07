Visoka grška predstavnica krivi napetosti v EU za ločenost družin migrantov

Atene, 12. julija - Predstavnica grškega azilnega urada Dionizia Papailju je danes okrivila najnovejše napetosti glede migracijske politike v Evropski uniji za to, da je več sto mladoletnih migrantov in beguncev v Grčiji ločenih od svojih staršev, ki so v drugih članicah EU in bi jih lahko združili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.