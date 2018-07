Do začetka novega šolskega leta dokončanih nekaj naložb v šolstvu

Ljubljana, 15. julija - Medtem ko so šolarji na počitnicah, nekatere šole hitijo s prenovami. Do novega šolskega leta bodo tako predvidoma dokončane tudi nekatere naložbe, ki jih sofinancira ministrstvo za izobraževanje. V Ljubljani bo dodatne prostore pridobil ljubljanski zavod za gluhe in naglušne, v Kopru so v pričakovanju novih prostorov učenci italijanske skupnosti.