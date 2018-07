Vladne sile vstopile v mesto Dara, simbol upora v Siriji

Damask, 12. julija - Sirske vladne sile so danes vstopile v del mesta Dara na jugu države, ki je bil pod nadzorom upornikov. S tem so po poročanju vladnih medijev prvič po letu 2011 prevzele nadzor nad mestom, ki je bilo zibelka upora proti režimu Bašarja al Asada. V središču mesta so dvignili sirsko zastavo.