Po Ljutomeru bo danes še zadnji dan strašilo

Ljutomer, 14. julija - V Ljutomeru se bo s podelitvijo filmskih nagrad in razglasitvijo vinskega šampiona drevi sklenil 14. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina. Dan bosta zaznamovala tudi modni performans Ples mrtvih in zombie parada. Letošnji festival je ponudil 29 celovečernih igranih filmov, deset dokumentarcev in 53 kratkih filmov iz 29 držav.