V radovljiškem CUDV vendarle dočakali pločnik do Lesc

Radovljica, 15. julija - V Lescah se je to poletje vendarle začela gradnja pločnika do Centra za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV) Matevža Langusa Radovljica, ki ga zaposleni in varovanci centra že vrsto let težko čakajo. 322.000 evrov vredna dela bodo zaključena do konca poletja, v prihodnjih dveh letih pa bodo pločnik podaljšali še do mostu čez Savo na Lancovem.