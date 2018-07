Umetniški dogodek Generacija '99 v CD v posvečena 100. obletnici konca prve svetovne vojne

Ljubljana, 13. julija - V sklopu Ljubljana Festivala bo drevi v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma (CD) izveden umetniški dogodek Generacija '99. Z njim bodo obeležili in počastili 100. obletnico konca prve svetovne vojne ter spomnili na številne mlade, ki "so s svojimi srci in telesi tkali vojni mozaik, ki še zdaleč ni pozabljen," so zapisali organizatorji.