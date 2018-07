Sodišče ugodilo tožbenemu zahtevku proti ustanoviteljem SHP

Kranj, 12. julija - Kranjsko okrožno sodišče je ugodilo 3,4 milijona evrov visokemu tožbenemu zahtevku Slovenske hranilnice in posojilnice (SHP) Kranj proti njenim ustanoviteljem, zoper katere je kazenski pregon že zastaral. Gre za enega zadnjih dejanj 15 let trajajočega stečajnega postopka, v katerem so številni podjetniki izgubili veliko svojih prihrankov.