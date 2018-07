Lokalne volitve: Nekatere stranke že krepko v pripravah, druge v začetni fazi

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 13. julija - V senci nedavnih parlamentarnih volitev in predvsem povolilnih dogovarjanj o sestavi vladne koalicije v strankah potekajo tudi priprave na lokalne volitve, ki jih je predsednik DZ Matej Tonin danes razpisal za 18. november. Medtem ko so nekatere stranke že krepko v predvolilnih pripravah, pa v drugih pravijo, da so te šele v začetni fazi.