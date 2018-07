V Novem mestu prenova tekaške steze in športnega parka Loka

Novo mesto, 14. julija - Mestna občina Novo mesto si je na javnem razpisu za prenovo športnih objektov in tekališč ministrstva za izobraževanje, znanost in šport zagotovila 43.000 evrov za prenovo tekaške steze novomeškega športnega parka Loka. Celotna naložba naj bi skupaj z davkom znašala nekaj več kot 100.000 evrov, so na novomeški občini povedali za STA.