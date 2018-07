Londonski City: Vladni načrt za brexit je resen udarec za nas

London, 12. julija - Načrt britanske vlade za izstop Združenega kraljestva iz EU, ki med drugim opredeljuje predloge za prihodnje odnose med Otokom in unijo, je po oceni londonskega Cityja resen udarec za finančni sektor. Pozvali so k pospešenim pogajanjem za čim bolj nadzorovani brexit, ki mu bo sledilo tesno sodelovanje med Veliko Britanijo in EU na vseh področjih.