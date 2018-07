Policija podjetja svari pred spletnimi nepridipravi

Ljubljana, 12. julija - Policija je v zadnjih dneh na območju policijskih uprav Maribor in Murska Sobota ponovno zabeležila večje število spletnih napadov na podjetja. V njih skušajo neznani storilci s preslepitvijo in z izsiljevanjem priti do denarja, podjetja pa tovrstnim prevaram še vedno pogosto nasedejo.