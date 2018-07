Ljubljanska borza: V ospredju delnice Cinkarne

Ljubljana, 12. julija - Vlagatelji so danes sklenili za 1,33 milijona evrov prometa. Največ ga je odpadlo na delnice Cinkarne. Te so se pocenile za nekaj več kot dva odstotka. V rdečem so dan sklenile še delnice Save, Petrola in Gorenja. Indeks je izgubil 0,3 odstotka. Druge najbolj prometne delnice, to so bile delnice Krke, so se podražile za tretjino odstotka.