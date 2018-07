Arheološke raziskave v novomeškem središču prinesle nova naselbinska spoznanja

Novo mesto, 14. julija - Arheološka izkopavanja, ki so jih oktobra lani začeli ob prenovi novomeškega mestnega središča, so potrdila številne sume strokovnjakov, da je ob okoliških velikih grobiščih iz mlajše železne dobe in antike na novomeškem mestnem rečnem okljuku stala sočasna naselbina. Zdaj so odkrili njene ostanke in celo sledi predantične ceste.