Na Hrvaškem so se med praznovanjem nogometne zmage tresla tla

Zagreb, 12. julija - Geofizikalni oddelek zagrebške naravoslovno-matematične fakultete (PMF) je danes sporočil, da so v sredo zvečer zabeležili okrepljeno tresenje tal, posebej v času polfinalne nogometne tekme na svetovnem prvenstvu v Rusiji med Anglijo in Hrvaško. Objavili so tudi grafično poročilo, ki kaže intenziteto tresenja tal.