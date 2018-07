Zdus in sindikat upokojencev pri ZSSS pozivata stranke k uresničitvi obljub

Ljubljana, 12. julija - Zdus in Sindikat upokojencev Slovenije stranke, ki pripravljajo koalicijski sporazum, opozarjajo na dane obljube iz časa pred volitvami. Sindikat je na poslanske skupine naslovil javno pismo, v Zdusu pa so zagotovili, da bodo osnutek koalicijske pogodbe preučili in preverili, ali so njihova pričakovanja upoštevana.