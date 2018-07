Ni mu uspelo podtakniti požara

Maribor, 12. julija - V Žitencah v Slovenskih goricah je neznanec v torek dopoldne vstopil v hišo in v kuhinji prižgal štedilnik ter nanj postavil lonec s plastičnim cedilom, nato pa odšel. Dim ob taljenju cedila je zbudil moškega, ki je lonec s staljeno plastiko odnesel na teraso in tako preprečil požar, so sporočili s Policijske uprave Maribor.