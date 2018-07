Objavljena nova pesem Toma Pettyja kot napoved posthumne izdaje

New York, 13. julija - Družina Toma Pettyja je izdala njegovo doslej še neznano skladbo, ki napoveduje posthumni izid njegovih še nikoli slišanih skladb. Pesem Keep A Little Soul spremlja video, sestavljen iz arhivskih koncertnih in osebnih posnetkov. Skladba je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zvesta njegovemu glasbenemu slogu.