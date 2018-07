Ptujski grad še vedno čaka na nujno prenovo obzidja

Ptuj, 12. julija - Obzidje Ptujskega gradu, ki je v minulih letih zaradi dotrajanosti že povzročilo nekaj vdorov in s tem hitre sanacije, še vedno čaka na celovito prenovo. Ministrstvo za kulturo se je projekta sicer že lotilo, a je do težav prišlo pri kar treh razpisih. Zdaj so ga objavili četrtič in če bo tokrat uspešen, bi z deli lahko začeli septembra.