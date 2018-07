V priporu devet preprodajalcev heroina

Murska Sobota, 12. julija - Pomurski kriminalisti so zaradi kaznivih dejanj preprodaje drog osumili 13 oseb, devetim so odvzeli prostost, preiskovalni sodnik je zanje odredil pripor. Od januarja so jim policisti zasegli okoli 455 gramov heroina ter jim dokazali preprodajo 2970 gramov heroina, za katerega bi pri prodaji na drobno zaslužili okoli 125.000 evrov.