Zavezništvo sindikatov energetike in logistike na politiko naslovilo pismo s prioritetami

Ljubljana, 12. julija - Zavezništvo sindikatov energetske, železniške, pristaniške in cestne dejavnosti je na politične stranke naslovilo pismo, v katerem jih pozivajo k izvedbi nekaterih za njih ključnih stvari. To so nadaljevanje projekta drugi tir in to, da Slovenske železnice in Luka Koper ostaneta v vsaj pretežni državni lasti, energetske družbe v 100-odstotni lasti.