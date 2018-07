IEA: Svetovna ponudba nafte se vse bolj približuje zgornji meji

Pariz, 12. julija - Svetovna ponudba nafte se vse bolj približuje zgornji meji, je danes opozorila Mednarodna agencija za energijo (IEA). Izpad proizvodnje v Libiji, Venezueli in Iranu bodo morale za ohranjanje tržnega ravnotežja v okviru Opeca pokriti Savdska Arabija, Kuvajt in Združeni arabski emirati, zunaj kartela pa Rusija. V IEA ocenjujejo, da bo to vse težje.