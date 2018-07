Revija Cicido že 20 let spodbuja branje in ustvarjalnost najmlajših

piše Tatjana Zemljič

Ljubljana, 15. julija - Revija Cicido za predšolske otroke letos obeležuje 20 let. Izšla je iz Cicibana in ime dobila po ljudski pesmi Sinička se je usedla gor na drobno vejico, po oglašanju ptičke siničke cici, cici, cicido. Konkurence med revijami nima, se pa po besedah urednice Maje Žugič danes za pozornost mladih bralcev bori s TV, pametnimi telefoni in internetom.