Nemško sodišče: Račune na spletnih omrežjih se po smrti uporabnikov deduje

Karlsruhe, 12. julija - Najvišje sodišče v Nemčiji je danes razsodilo, da mora podjetje Facebook staršem umrle najstnice omogočiti dostop do njenega že pet let in pol zaprtega profila na tem omrežju. Sodišče v Karlsruheju je tako odločilo, da so osebni podatki na internetu, kot je profil na Facebooku, po smrti uporabnika načeloma del njegove zapuščine in se dedujejo.