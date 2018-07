V Pulju se začenja 65. filmski festival

Zagreb, 14. julija - V znamenitem antičnem amfiteatru v Pulju bodo danes odprli 65. filmski festival, ki bo potekal do 22. julija. Zvečer sta na sporedu dve premieri, hrvaška celovečerca Aleksi režiserke Barbare Vekarić ter V imenu jagode, čokolade in svetega duha režiserke Karle Lulić. V tekmovalnem programu sta dva slovenska celovečerca, Ivan in Rudar.