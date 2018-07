Nemčija, Italija in Avstrija za krepitev zunanjih meja EU

Innsbruck, 12. julija - Nemčija, Italija in Avstrija nameravajo tesneje sodelovati za vzpostavitev reda na področju migracijske in azilne politike, je po avstrijski notranji minister Herbert Kickl povedal po današnjem srečanju s kolegoma iz Italije in Nemčije. Zavzeli so se predvsem za okrepitev varovanja zunanjih meja EU.