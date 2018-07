Ljubljanska borza z rastjo

Ljubljana, 12. julija - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi se danes v povprečju zvišujejo, indeks SBI TOP je do 11.15 pridobil 0,11 odstotka. Med blue chipi najvišjo rast, enoodstotno, beležijo delnice Telekoma Slovenije, cenijo se delnice Zavarovalnice Triglav in Cinkarne Celje, ki so izgubile po poldrugi odstotek.