Unicef Slovenija poziva k prijavi suma spolne zlorabe otroka

Ljubljana, 12. julija - Unicef Slovenija, ki je v sodelovanju z Združenjem proti spolnemu zlorabljanju aprila začel kampanjo za ozaveščanje o vse pogostejših spolnih zlorabah otrok, poziva vse, ki sumijo na to kaznivo dejanje, da sum prijavijo. "Verjetno ste edini, ki lahko pomagate," so poudarili. Pozvali so jih, da brez odlašanja pokličejo strokovno pomoč na 080 28 80.