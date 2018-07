Lapornik se je vrnil v Novo mesto

Ljubljana, 12. julija - Slovenski košarkarski prvoligaš Krka se je okrepil s povratnikom Luko Lapornikom, so sporočili iz novomeškega kluba. Ta je nazadnje igral v Romuniji za Steauo, za katero je povprečno dosegal 8,5 točke, 3 skoke in 1,6 podaje na tekmo. Za Krko je že igral med letoma 2013 in 2016, z njo pa osvojil naslov državnega prvaka in tri pokalne lovorike.