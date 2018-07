Horvat za STA: Poslančevo edino orodje v parlamentu je razprava

pogovarjala se je Sonja Poznič-Cvetko

Ljubljana, 13. julija - Poslanec NSi Jožef Horvat, ki bo v tem mandatu DZ nadaljeval z vodenjem strankine poslanske skupine, vzdušje v povečani ekipi ocenjuje kot zelo dobro. Veseli ga, da sta se nova poslanca na seji DZ že vključila v razpravo in s tem prestala "ognjeni krst". Poslančeva edina orodja v parlamentu so namreč beseda, govor in argumentirana razprava, meni.