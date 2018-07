Pragmatični Francozi in nepopustljivi Hrvati v nedeljo za prvaka sveta

piše Leon Rosa

Ljubljana, 12. julija - Do konca nogometnega svetovnega prvenstva v Rusiji sta ostali le še dve od skupno 64 tekem. Tista manj pomembna bo sobotna za tolažilno tretje mesto med Belgijo in Anglijo, vrhunec ruskega mundiala pa bo v nedeljo ob 17. uri v Moskvi, kjer bosta za naslov igrali Francija in Hrvaška.