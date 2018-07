Francoski filmski legendi Catherine Deneuve najvišja japonska nagrada za umetnost

Pariz, 12. julija - Francoska igralka Catherine Deneuve je prejemnica najvišje japonske nagrade za umetnost praemium imperiale. Nagrado vsakič podelijo petim mednarodno uveljavljenim imenom. Letos so to še francoski arhitekt Christian de Portzamparc, francosko-belgijski umetnik Pierre Alechinsky, japonska umetnica Fujiko Nakaya in italijanski dirigent Riccardo Muti.