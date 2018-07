Na Ptuju bodo rušili stavbo ob Ulici Tomaža Šalamuna

Ptuj, 12. julija - Na Ptuju se bodo v petek lotili odstranitve dotrajanega gospodarskega objekta ob Ulici Tomaža Šalamuna, ki je sicer nastal kot prizidek zgradbama na Slovenskem trgu in Aškerčevi ulici. Kot so pojasnili na mestni občini, je odstranitev potrebna zaradi odločbe inšpektorata za okolje in prostor, saj je zaradi dotrajanosti objekt nevaren.