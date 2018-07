Evropski denar za energetsko prenovo mariborskega dijaškega doma

Maribor, 12. julija - Vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki upravlja s sredstvi evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, je izdala odločbo o finančni podpori celovite energetske sanacije mariborskega dijaškega doma Lizike Jančar. Kot so sporočili, je vrednost projekta 885.000 evrov, kohezijski sklad pa bo prispeval 292.000 evrov.