Delo: Vprašanje jajca (12. 7.)

Ljubljana, 12. julija - So ameriške carine začetek konca ali konec začetka? Smo že v tretji svetovni vojni ali se bogovi trga zgolj premeščajo z ene obale Tihega oceana na drugo? To so vprašanja jajca, iz katerega se izleže kokoš, ki nato znese jajce, iz katerega se vedno hkrati rodita konec in začetek. Kaos in ureditev sta dvojčka, piše Zorana Baković v Delu.