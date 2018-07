V Ljubljani v križišču Dunajske in Linhartove zaradi prometne nesreče zaprt promet

Ljubljana, 11. julija - V križišču Dunajske in Linhartove ceste v Ljubljani sta po 19. uri trčili dve osebni vozili. Poškodovanih je pet oseb, ki so jih reševalci odpeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana, je navedeno na spletnih straneh Uprave RS za zaščito in reševanje. Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče je cesta trenutno zaprta.