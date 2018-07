Danes izrek sodbe v primeru Mladinska knjiga

Ljubljana, 12. julija - Senat ljubljanskega okrožnega sodišča bo danes izrekel sodbo Francu Krambergerju, Mirku Krašovcu, Ivanu Fermetu in Stanislavu Valantu, ki so obtoženi zlorabe položaja pri prodaji delnic Mladinske knjige. Obramba trdi, da niso krivi, da se med seboj niso poznali in se zato tudi niso mogli dogovarjati o poslih.