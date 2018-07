Afganistanec, deportiran iz Nemčije, naredil samomor

Berlin/Kabul, 11. julija - Afganistanca, ki so ga iz Nemčije minuli teden prisilno vrnili v Afganistan, potem ko so mu zavrnili prošnjo za azil, so v torek našli mrtvega v njegovi sobi hotelu v Kabulu, kjer se je obesil, so danes sporočile afganistanske oblasti. Naredil je samomor. Nemška opozicija že zahteva odstop notranjega ministra Horsta Seehoferja.