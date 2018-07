Zaloge in prodaja na debelo v ZDA maja navzgor

Washington, 11. julija - Zaloge na debelo so v ZDA maja v primerjavi z aprilom narasle nekoliko bolj, kot je ministrstvo za trgovino poročalo v uvodni oceni junija. To je dober obet za pospešitev gospodarske rasti ZDA v drugem četrtletju. Zaloge brez avtomobilov, ki gredo v izračun rasti BDP, so maja od aprila narasle za 0,8 odstotka.