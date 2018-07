Golubović za STA: Naši novi poslanci v parlamentarnem dogajanju niso izgubljeni

Ljubljana, 13. julija - Po mnenju vodje poslanske skupine LMŠ Braneta Golubovića so njihovi poslanci, ki za razliko od njega samega prvič sedijo v poslanskih klopeh, mnoge pozitivno presenetili, saj so bili aktivni že na prvih sejah delovnih teles in DZ in niso bili izgubljeni. Med njimi vidi tudi potencialne kandidate za ministre in državne sekretarje v novi vladi.