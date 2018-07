Tajski potapljač: Dečki so na poti iz jame "spali"

Bangkok, 11. julija - Tajski dečki, ki so jih po več kot dveh tednih rešili iz jame, so na poti skozi jamske hodnike "spali" na nosilih, je za francosko tiskovno agencijo AFP pojasnil nekdanji tajski marinec, ki je kot zadnji potapljač zapustil jamo. Podrobnosti reševalne akcije v preteklih dnevih niso bile razkrite, veliko pa je bilo ugibanj, da so dečke omamili.