Izbrani nominiranci za kratkoprozno nagrado novo mesto

Ljubljana, 11. julija - V Ljubljani so razglasili nominirance za najboljšo kratkoprozno zbirko, ki se potegujejo za nagrado novo mesto. To so Blaž Kutin za zbirko Tempirana bomba, Eva Markun za zbirko Menažerija, Tomo Podstenšek za zbirko Ribji krik in Ana Schnabl za zbirko Razvezani. Nagrado bodo podelili 31. avgusta v Novem mestu v okviru festivala Novo mesto short.