Pred DZ pozivi proti prodaji NLB

Ljubljana, 11. julija - Medtem ko je skupni odbor DZ začel razpravo o predlogu za prodajo NLB, so se na ploščadi pred DZ zbrali nekateri predstavniki Levice, sindikatov in njihovi somišljeniki, ki so politike pozvali, naj prodaje NLB ne podprejo. "NLB je sistemska banka in mora ostati v domači lasti," je dejal Miha Kordiš iz Levice.