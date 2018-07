SBI TOP ob skromnem poletnem prometu malenkost navzdol

Ljubljana, 11. julija - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na Ljubljanski borzi zaenkrat izgubil 0,10 odstotka, medtem ko je promet dokaj skromen. Nekaj več zanimanja so vlagatelji pokazali le za delnice Krke, ki pa so ostale na izhodišču. Za 2,5 odstotka so se pocenile delnice Luke Koper, za 3,5 odstotka pa podražile delnice Zavarovalnice Triglav.