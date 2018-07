Višina izdatkov za obrambo posameznih članic zveze Nato

Bruselj, 11. julija - Članice zveze Nato so se zavezale, da bodo do leta 2024 namenila za obrambo dva odstotka bruto domačega proizvoda in okrepile svojo obrambo. Spodaj sledita dve tabeli o izdatkih za obrambo glede na BDP posamezne države ter številu zaposlenih na področju obrambe.