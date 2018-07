Belgijci polni kritik na račun francoske igre

Sankt Peterburg, 11. julija - Belgijski nogometaši niso najbolje sprejeli poraza proti Franciji na svetovnem prvenstvu v Rusiji. Menijo, da so bili na tekmi, ki jo je odločil gol Samuela Umtitija boljši tekmeci in da so Francozi napredovali nezasluženo. Predvsem zaradi obrambne taktike, ki naj bi bila po njihovem mnenju slaba reklama za nogomet.