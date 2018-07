Hrvaški in slovenski policisti razbili verigo tihotapcev ljudi

Zagreb, 11. julija - Na območju Hrvaške in Slovenije je bila v skupni operaciji hrvaških in slovenskih policistov razbita veriga tihotapcev ljudi, so danes potrdili v policijski upravi hrvaške Istre. V sodelovanju s kolegi iz Kopra so prijeli šest hrvaških državljanov, ki jih sumijo združevanja zaradi tihotapljenja ljudi iz Hrvaške v Slovenijo.