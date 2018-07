Okoli 3600 let staro ukradeno bronasto bodalo z Iga se je po 33 letih vrnilo v Slovenijo

Ljubljana, 11. julija - V Narodnem muzeju Slovenije so dopoldne predstavili okoli 3600 let staro bronasto bodalo z Iga, ki je bilo leta 1985 ukradeno iz muzeja in jim je zdaj vrnjeno. Bodalo je Interpol leta 2015 izsledil na dražbi v Londonu in obvestil slovensko policijo. Ker je postopek pregona zastaral, je bilo bodalo v Slovenijo vrnjeno po diplomatski poti.