NSi še ni zadovoljna s koalicijsko pogodbo, časa si je dala do ponedeljka

Ljubljana, 10. julija - Izvršilni odbor NSi je danes pregledal predlog koalicijske pogodbe, ki so ga po pogovorih v minulem tednu oblikovali v LMŠ. Kot je po seji povedal predsednik NSi Matej Tonin, so ugotovili, da NSi trenutno z vsebino ni zadovoljna. Zato bodo do ponedeljka na pogajanjih poskušali doseči več. Če jim ne bo uspelo, se bodo "zahvalili za sodelovanje".