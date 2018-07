Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. 7.)

Ljubljana, 10. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o podpori premierja, ki opravlja tekoče posle, Mira Cerarja širitvi EU na Zahodni Balkan, o za četrtek napovedanem srečanju med predsednikom republike Borutom Pahorjem in predsednikom SDS Janezom Janšo in o zanikanju očitkov slovenske policije, da prisilno zavrača prosilce za azil.