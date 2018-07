Primorske novice: Separacija deli gramoz in ljudi (11. 7.)

Koper, 10. julija - Separacija Doline zadnje čase ne sortira le gramoza iz Soče, deli tudi ljudi. Doljani so razumljivo nervozni, ker brnenje separacije poslušajo že skoraj tri desetletja. So najbolj na udaru. Volčani so bližje, toda zaradi konfiguracije terena jim je s hrupom prizaneseno, v Primorskih novicah piše Neva Blazetič.